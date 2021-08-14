وزير خارجية إسرائيل: إيران ليس لديها نية لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، أمس الإثنين، أن "إيران لا تعتزم العودة فعليا إلى صفقة الاتفاق النووي" مشيرا إلى أن طهران "تحاول ببساطة كسب الوقت من خلال المفاوضات حول برنامجها النووي حتى تصبح مسألة الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 غير واقعية".

جاء ذلك خلال لقاء لابيد أمس الإثنين مع المبعوث الامريكي الخاص للشؤون الإيرانية، روب مالي، والذي يزور اسرائيل، وطلب مالي خلال زيارته الاستماع إلى الموقف الاسرائيلي قبل استئناف المباحثات النووية مع ايران في فيينا بعد اسبوعين.

وطرح لابيد المخاوف الاستخباراتية التقنية لدى إسرائيل من العودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات، وبرأي لابيد، الايرانيون "يضيعون الوقت" في المحادثات حتى لا تبدو العودة إلى الاتفاق ذات صلة بعد الآن.

ومن المقرر أن يلتقي مالي بوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ورئيس الموساد ديفيد بارنيا خلال زيارته، ومن غير المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء نفتالي بينيت.

ويقوم مالي حاليًا بجولة في الشرق الأوسط ويتوقف في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وعلى الرغم من المعارضة الإسرائيلية القوية من المقرر أن تبدأ الجولة التالية من المحادثات التي تهدف إلى استئناف الاتفاق النووي الإيراني في نهاية الشهر في فيينا.