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وزارة العمل توقع عقود تشغيل مشروع "ترميز البلديات"

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العمل توقع عقود تشغيل مشروع "ترميز البلديات"



غزة / سما /

وقعت الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل، ممثلة بدائرة التشغيل المحلي والخارجي، يوم الأحد 14/11/2021، عقود تشغيل مؤقت لصالح مشروع ترميز البلديات، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج خلق فرص عمل JCP، وبتمويل من المنحة السويسرية.

وأفادت الإدارة العامة للتشغيل بأن عدد المستفيدين من المشروع نحو 59 خريج، موزعين على 18 بلدية على مستوى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن المشروع هدف إلى التمكين الاقتصادي للشباب في قطاع غزة، ضمن برنامج خلق فرص عمل.

يشار إلى أن البلديات التي استفادت من المشروع هي، "بيت حانون، بيت لاهيا، أم النصر، جباليا، غزة، الزهراء، المغراقة، النصيرات، الزوايدة، دير البلح، خانيونس، القرارة، بني سهيلا، الفخاري، عبسان الجديدة، عبسان الكبيرة، رفح، النصر، الشوكة".

#وزارة العمل #بلديات قطاع غزة #مشروع ترميز البلديات

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