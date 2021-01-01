غرفة تجارة نابلس تختتم دورة تدريبية حول منهجية تصميم تغليف المنتج

نابلس / سما /

اختتمت غرفة تجارة وصناعة نابلس، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية حول منهجية تصميم تغليف المنتج، وتضمنت الفعاليات الختامية عقد ورشة عمل بعنوان “المواصفات المتعلقة بالمنتج والتغليف”.

وأشار رئيس الغرفة، عمر هاشم، الى ان عقد هذه الورشة التدريبية الجديدة جاء ضمن أنشطة وحدة الدعم والمساعدة في مشروع (منشأتي) في الغرفة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وفي سياق سلسلة الدورات التدريبية النوعية التي ينظمها المشروع، انطلاقا من اهتمام مجلس إدارة الغرفة بالاستفادة من كل المشاريع المتاحة، وبناء على تقييم احتياجات المنشآت الاقتصادية والمشاريع القائمة وتلبيتها، لرفع مستوى مهارات اصحاب العمل والموظفين العاملين، وبما يساعدهم على إتمام أعمالهم الوظيفية.

وشدد هاشم على أهمية الاستثمار في قدرات وامكانيات العنصر البشري العامل في منشآت القطاع الخاص وتعزيزها للنهوض بمنشآتنا الاقتصادية.

واضاف ان مشروع (منشأتي) يعمل منذ بدايته على تقديم الخدمات الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال الجهود المنسقة من قبل اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وقدم رئيس الغرفة الشكر للمدرب على جهده والمحاضرين على تعاونهم وللمشاركين والمشاركات على مشاركتهم، ولطاقم المشروع في الغرفةعلى جهدهم المتواصل لتقديم هذه الخدمات لاعضاء الهيئة العامة.

وكان منسق مشروع (منشأتي) في الغرفة، ضياء قدومي، قد افتتح الورشة بكلمة اشار فيها الى اهمية الدورة وذلك من خلال التفاعل الذي ابداه اصحاب وصاحبات المنشآت المشاركون والمشاركات فيها، موضحا ان المشروع بصدد تنظيم المزيد من الدورات.

وقدم رئيس قسم الهندسة الصناعية في جامعة النجاح الوطنية ومدرب الدورة، محمد عثمان، عرضا حول اهمية تغليف المنتج، بيّن فيه ان ذلك يقع في اطار تسويق المنتج المحلي بالصورة الافضل للمستهلك الفلسطيني.

وقدمت مديرة مكتب مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينيةفي نابلس، عبير ابو حجلة، عرضا مفصلا حول المؤسسة ونشأتها ودورها وخدماتها، وعرضا حول المواصفات المتعلقة بالمنتج، اضافة الى استعراض مفصل حول بطاقة البيان للمنتج المحلي.

كما عرض كل من ممثل شركة عبد الرحمن حجاوي صبحي ابو زنط، وممثلة شركة القائد للتغليف، دينا العمد، كخبيرين محليين في اجراءات تصميم تغليف المنتج تجارب ناجحة من سوق العمل المحلي.

وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين المشاركين والمدرب والمحاضرين حول بعض القضايا والافكار والمعلومات التي عرضت فيها بهدف تعزيز المعلومة والاستفسار عن تفاصيلها.

واختتمت الورشة والدورة التدريبية بتسليم الشهادات للمشاركين والمشاركات