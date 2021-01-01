  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تسوية ادعاء مع الأسير دويكات: سجن مؤبد وغرامة عالية

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسوية ادعاء مع الأسير دويكات: سجن مؤبد وغرامة عالية



القدس المحتلة / سما /

 اعترف الأسير خليل دويكات أمام المحكمة المركزية في اللد اليوم، الثلاثاء، بالاتهامات المنسوبة إليه في إطار تسوية ادعاء، وأدين بالقتل، حسبما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية.

وفي إطار تسوية الادعاء، ستقدم ضده لائحة اتهام معدلة وسيحكم عليه بالسجن المؤبد. وستطالب النيابة بفرض غرامة عليه بالحد الأقصى. وتم شطب حيازته لسكين من لائحة الاتهام.

ونفذ دويكات (46 عاما)، ومن قرية روجيب قرب نابلس، عملية الطعن في مدينة بيتاح تيكفا، يوم 26 آب/أغسطس من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل شخص حريدي، يدعى شاي أوحايون. وتبين حينها أن دويكات كان يحمل تصريحا بالدخول إلى إسرائيل وأنه يتواجد فيها بشكل قانوني.

وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” ذكرت بعد وقوع العملية أن تدقيقا أوليا أجراه جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، أظهر أن دويكات عانى من مشاكل نفسية، وعولج في الفترة الأخيرة من قِبل جهات الرفاه في السلطة الفلسطينية.

وجاء في لائحة الاتهام أن تحقيق الشاباك أظهر أنه نفذ عملية الطعن بدافع قومي “من أجل فلسطين، والشعب الفلسطيني، والمسجد الأقصى والله”.

وأضافت لائحة الاتهام أن دويكات أخذ سكينا من مطبخ ورشة بناء كان يعمل فيها، وبحث عن شخص يهودي أو جندي إسرائيلي من أجل قتله. وطعن أوحايون ثلاث مرات.

#الأسير خليل دويكات #اسرائيل #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: ورقة مصرية جديدة للتهدئة في غزة ..وهذا ما ينتظره العمادي من دولة الاحتلال

جندي إسرائيلي في "وحدة 8200": تل أبيب تراقب كل مكالمة هاتفية في الضفة وغزة

تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما.. تعرف على تفاصيلها

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة بريطانية تكشف هوية "انتحاري ليفربول": لاجئ عربي اعتنق المسيحية

نشر المئات من الوثائق السرية الإسرائيلية ذات التصنيف "الأمني الأعلى" عن طريق الخطأ

"الآسيوي" يرد على شكوى الأردن ويكشف جنس حارسة منتخب إيران

الأخبار الرئيسية

بينت

هآرتس تتساءل: هل أعدت إسرائيل خطتها الجديدة إذا غيرت واشنطن سياستها حيال إيران؟

الجيش

تقديرات اسرائيلية: الجيش يخطط لمعركة متواصلة وقابلية اشتعال الأوضاع في غزة والضفة مرتفعة

"لازاريني" من بروكسل : التهديدات التي تواجها الاونروا ستؤدي الى كارثة بشرية لا تتحملها المنطقة

3 وفيات و87 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

بالتنسيق مع بينت .. رئيس"الشاباك" الجديد يلتقى سرا الرئيس عباس في رام الله

الاتصالات الفلسطينية