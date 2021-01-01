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إصابة 70 من طلبة مدارس اللبن الشرقية بالاختناق ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 70 من طلبة مدارس اللبن الشرقية بالاختناق ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم



نابلس / سما /

أصيب نحو 70 من طلبة مدارس اللبن الشرقية والكوادر التعليمية اليوم الثلاثاء بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وكذلك إصابة طالبة برضوض جراء الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس: “إن قوات الاحتلال اعترضت طريق الطلبة وأغلقت المفرق الرئيس لقرية اللبن ومنعتهم إكمال طريقهم صباح اليوم إلى مدارسهم، وحين حاولنا الاستفسار حدثت مشادات بيننا وبين الجنود”.

وتابع عويس، “قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاهنا ما أوقع عشرات الإصابات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وكذلك جرى الاعتداء على طالبة في الثالثة عشرة من عمرها من قبل أحد الجنود ببندقيته ما أدى لإصابتها برضوض في يدها ونقلت وكذلك طالب آخر أصيب بالاختناق إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأشار عويس إلى أن الأهالي والهيئة التدريسية تمكنوا من تهريب الطلبة عبر الجبال والطرق الترابية للوصول إلى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية، فيما نوه أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين متواصلة بحق مدارس اللبن.

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