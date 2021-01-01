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“التربية” تحتفي بيوم الكوفية بفعالية مركزية في قلقيلية

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التربية” تحتفي بيوم الكوفية بفعالية مركزية في قلقيلية



قلقيلية / سما /

 أحيت وزارة التربية والتعليم في كافة مدارس الوطن، فعاليات يوم الكوفية الفلسطيني بالتزامن مع ذكرى إعلان استقلال دولة فلسطين.

وانطلقت الفعالية المركزية، اليوم، خلال مهرجان من قلب مدرسة بنات كفر قدوم بمديرية قلقيلية؛ حيث شارك فيه؛ نائب المحافظ العميد حسام أبو حمدة، ومدير عام النشاطات في الوزارة عبد الحكيم جاموس، ومدير عام تربية قلقيلية أمين عواد، ورئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان، وعضو إقليم حركة فتح عاكف جمعة، وأمين سر اتحاد المعلمين في قلقيلية عقاب شواهنة، وحشد من الأسرة التربوية.

وفي هذا السياق، أعرب أبو جاموس عن فخره بالنشاطات والإبداعات التي قدمتها زهرات مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية، ناقلاً تحيات وزير التربية للحضور، مشيراً إلى أهمية الاحتفال بيوم الكوفية لما تحمله من رمز للعزة والكرامة وارتباطها بالنضال والتحدي والصمود، مشيداً بالجهود المبذولة من الأهالي ونضالهم وصمودهم في وجه الاحتلال.

وقال نائب المحافظ: “عندما نأتي إلى كفر قدوم يتملكنا شعور بالعز لمشاهدتنا الحالة الاستثنائية في مقاومة الاحتلال”، موجهاً تحية لأهالي البلدة ومدرستها المتميزة والمبدعة، شاكراً وزارة التربية على ما تبذله من جهد تغرس من خلاله القيم الوطنية في نفوس الطلبة.

بدوره، استهل عليان كلمته بالثناء على أهالي كفر قدوم والحالة النضالية التي سطروها بنضالهم ضد الاحتلال، ناقلاً تحيات رئيس دائرة شؤون اللاجئين للمشاركين، معبراً عن اعتزازه بالتنسيق والتعاون والشراكة مع وزارة التربية واستعداد الدائرة للتعاون مع التربية في إقامة الفعاليات والنشاطات المختلفة.

وفي كلمته عن حركة فتح، استذكر جمعة نضالات الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أن الكوفية الفلسطينية رمز التضحية والفداء، داعياً إلى الاستمرار في نهج المقاومة الشعبية للخلاص من الاحتلال، مجدداً العهد للقيادة الفلسطينية الثابتة على الثوابت حتى تحقيق الحلم.

وقد تخلل المهرجان تكريم الطالبة آمنة أبو خالد من قبل الوزارة ودائرة شؤون اللاجئين، وكذلك تكريم مشرفي النشاط الثقافي والموسيقي في المديرية.

#التربية والتعليم #يوم الكوفية الفلسطيني

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