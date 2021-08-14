قتيل ومصاب بجروح خطيرة بجريمة إطلاق نار في جلجولية

القدس المحتلة / سما /

قُتل شخص وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية جلجولية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، والقتيل يدعى محمود عودة (45 عاما).

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجريمة وقعت بعد الانتهاء من جنازة بمحاذاة المقبرة في جلجولية، إذ أطلق مجهول النار وأصاب شخصين بجروح حرجة وخطيرة.

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، إلى مستشفى “مئير” في كفار سابا، لاستكمال العلاج، إلا أن الأطباء أقروا وفاة أحدهما.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقى مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة ‘اليركون’ بلاغا الساعة 12:35 حول إصابة شابين بجروح حرجة وخطيرة في جلجولية، وذلك إثر تعرضهما لإطلاق نار. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابين وأجرى عمليات إنعاش لأحدهما (45 عاما) والذي وصفت حالته بالحرجة، بينما المصاب الثاني (25 عاما) وصفت حالته بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى ‘مئير’ بمدينة كفار سابا”.