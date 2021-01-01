المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات يعقد ورشة عمل حول غلاء المعيشة

رام الله / سما /

عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، ورشة عمل بعنوان "غلاء المعيشة، الأسباب والمعالجات".

افتتح الورشة الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ورحب بالحضور، وتحدث في الورشة كل من الدكتور رسلان محمد رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، والدكتور ماجد صبيح أكاديمي وخبير اقتصادي، والاستاذ ابراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.

وقد خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات التي من أبرزها:

تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لضمان الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني من خلال توفير مخزون استراتيجي من السلع.

الدعوة إلى تخفيض مستوى ونسب الضرائب المفروضة على السلع المستوردة.

تشجيع الصناعات المحلية بهدف رفع طاقتها الإنتاجية بهدف التخفيف من فاتورة السلع المستوردة.

العمل على دعم وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني ولاسيما في انتاج الحبوب كالقمح على وجه التحديد، وذلك في ظل تزايد استهلاك المجتمع الفلسطيني لسلعة القمح.

دعوة الحكومة لوضع سقف سعري على كثير من السلع الأساسية وتوفير الدعم لها.

الدعوة إلى تشديد الرقابة على الأسعار المتفاوتة لنفس السلعة.

دعوة الحكومة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحد من آثار ارتفاع السلع وذلك تلاشياً لموجة محتملة من الاحتجاجات من قبل المواطنين.

الدكتور محمد المصري

رئيس المركز