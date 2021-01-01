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الخارجية تدين جريمة إعدام الاحتلال للشهيد صدام بني عودة جنوب شرق طوباس

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام الميدانية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشهيد الشاب صدام حسين بني عودة (26 عاما) من بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذه الجريمة حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وامتداد لإرهاب الدولة المنظم.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، كما حملت المجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات ومجالس الامم المتحدة المختصة، المسؤولية عن نتائج وتداعيات صمتها المريب والتخاذل الذي يغلف الموقف الدولي تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها، والبدء الفوري في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.

#طوباس #وزارة الخارجية #الاحتلال #صدام بني عودة #طمون

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