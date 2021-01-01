ظهير: نسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار بعد الخروج من الموجة الثالثة لكورونا

غزة/ سما /

قال الدكتور مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار بعد الخروج من الموجة الثالثة ونتمنى أن يستمر الوضع كذلك لفترة طويلة.

وأشار ظهير في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، إلى أن قطاع غزة يسجل أرقاماً متدنية، مبيناً أن المنحى لا زال في الانخفاض وحالات الدخول للمستشفيات في تراجع مستمر.

وأضاف: "اللقاحات متوفرة بأعداد كبيرة وندعو المواطنين للتوجه لمراكز التطعيم لأخذ الجرعة الأولى والثانية لمن لم يتلقوا اللقاح".

وتابع: "سنعمل في الأيام القليلة القادمة على توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتلقي التطعيم وستشمل المرحلة الإعدادية من 12 إلى 15 سنة".