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تأجيل شهادة نتنياهو في القضية 4000

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل شهادة نتنياهو في القضية 4000



القدس المحتلة / سما /

قبلت المحكمة المركزية في القدس اليوم (الثلاثاء) طلب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بتأجيل شهادته في قضية 4000.

 
وأوضح موقع "والا" العبري أن التأجيل جاء بعد معلومات جديدة كشفت أمس في القضية، وتم تأجيل شهادته إلى 22 نوفمبر.
 
وكان محامو الدفاع عن نتنياهو طلبوا من المحكمة المركزية في القدس رفض شهادة نير حيفتس الشاهد في القضية، وقالوا "إن ما أدلى به أمر بدائي".
 
والقضية 4000 متهم فيها نتنياهو بدفع رشاوى وإساءة استخدام صلاحياته عندما شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات من 2014 إلى 2017، ومنح شركة بيزك صلاحيات مقابل تغطية إيجابية له في موقع "واللا" الذي تملكه.

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