هل يعوض أكل اللحوم " نقص الرجولة" ؟

وكالات / سما /

كانوا يقولون في البيئة العربية "أكل الرجال على قد فعالها" دلالة على أن الرجل يأكل بحسب نشاطه وأعماله، لكن باحثون في كندا وجدوا أن الرجال الذين يعانون من «ضغوط الذكورة» هم أكثر عرضة لمحاولة «زيادة رجولتهم» من خلال تناول اللحوم الحمراء، والتي يُنظر إليها عمومًا على أنها أكثر ذكورية.



وتصف الدراسة تعبير «ضغوط الذكورة» بأنه مرتبط بالذكر القلق بشأن رجولته أو قلق من كونه «رجلًا بدرجة كافية».



وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، من غير المعروف لماذا يُنظر إلى اللحوم الحمراء على أنها ذكورية في بعض المجتمعات، لكن الدراسة تحاول تبرير ذلك بأنه قد يُنظر إليها على أنها وسيلة لبناء العضلات، مما يساعد على تعزيز الصفات النمطية للذكور مثل الرجولة والقوة الجنسية.



قاد الدراسة الجديدة ريانون ماكدونيل ميسلر، من جامعة ليثبريدج، ألبرتا، كندا.



وقالت «نتائجنا تشير إلى أن الرجال القلقين بشأن رجولتهم قد يبحثون عن فرص لزيادة رجولتهم من خلال الطعام الذي يستهلكونه».



كما أنها تشير إلى أن تأكيد الذكورة بتناول اللحوم يمكن أن يخدم وظيفة تقوية أن المرء هو بالفعل «رجل بما فيه الكفاية».



يذكر أن أبحاثا سابقة وجدت أن تناول اللحوم الحمراء يعتقد من قبل كل من الرجال والنساء أنه مرتبط بالصفات الذكورية مثل الرجولة، الرغبة في التزاوج والقوة الجنسية.



تشير الدراسة الجديدة إلى انتقادات لإعلان برجر كنج تم تدشينه عام 2009 في دول مختلفة، يصور برجر كما لو كان مؤثرا في القدرات الذكورية. لذلك، من غير المفاجئ أن يكون استهلاك اللحوم الحمراء أعلى بكثير بين الرجال منه لدى النساء، كما يقول مؤلفو الدراسة، الذين استكشفوا آثار «ضغوط الذكورة» على استهلاك اللحوم الحمراء.



في المرحلة الأولى من الدراسة، تم تقييم 300 مشارك من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا من حيث ضغوط الذكورة، ومدى توافقهم مع الذكورة التقليدية، ونيتهم في شراء اللحوم الحمراء.



من المجموع، تمت إزالة 13 من الدراسة بعد الكشف عن أنهم نباتيون، مما ترك عينة نهائية من 287 ذكرًا من أكلة اللحوم.



تم تحديد ضغوط الذكورة من خلال كلمات مثل: «أتمنى لو كنت مهتمًا بأشياء يجدها الآخرون مثيرة للاهتمام» و«أخشى أن تجدني النساء أقل جاذبية لأنني لست ذكوريًا مثل الرجال الآخرين».



بالإضافة إلى ذلك، أوضح المشاركون مدى اتفاقهم على مجموعة من المعتقدات حول العلاقة بين الرجولة واستهلاك الغذاء.



وشملت هذه المعتقدات «بعض الأطعمة أكثر رجولة من غيرها»، و«الرجال الحقيقيون يأكلون اللحم»، و«هناك بعض الأطعمة التي هي ببساطة أنثوية» و«عندما أتناول اللحمة، أشعر كأنني رجل».



أظهرت النتائج أن الرجال الذين يعانون من ضغوط الذكورة العالية كانوا أكثر ميلًا للاعتقاد بأن تناول اللحوم سيزيد من ذكوريتهم، وبالتالي كانوا أكثر ميلًا لشراء اللحوم الحمراء.