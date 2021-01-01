ميسي.. 100 يوم من المعاناة مع سان جيرمان

وكالات / سما /

قبل "100 يوم"، استيقظ العالم على انتقال تاريخي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني الذي ظل بين جدرانه نحو "17 عاما"، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومنذ ذلك الحين لم يظهر ميسي بنفس المستوى الذي كان عليه أثناء تمثيله لبرشلونة، حيث ضربته الإصابات وغاب عن بعض مباريات فريقه.

"البرغوث" لم يسجل سوى 3 أهداف فقط مع فريقه الباريسي، ولم يصنع أي هدف في 8 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي "ليغ 1" ودوري أبطال أوروبا.

صحيفة "إيل إسبانول" الإسبانية, قالت إن ميسي لا يشعر بالسعادة على الصعيدين الشخصي والفني في باريس حتى الآن.

وأكدت "إيل إسبانول": "ميسي لم يعد هو المهاجم الفتاك الحاسم مثلما كان في برشلونة، حياته الشخصية لا تسير بالشكل المتوقع هو لا يشعر بالراحة في باريس، لا هو ولا زوجته أنتونيلا، أو أبناءه الثلاثة، في النهاية برشلونة لم يخرج من باله".

وذكرت أن سعي باريس سان جيرمان لتكوين ثلاثي لا يقهر في خط الهجوم، بقيادة ميسي مع كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا لم يتكون فعليا على أرض الملعب، ولا يؤدي أحد من الثلاثي دوره بنجاح إلا مبابي.

ورحل ميسي عن برشلونة لباريس في صفقة انتقال حر في الحادي عشر من شهر أغسطس، بسبب الأزمات المالية التي عانى منها فريق برشلونة.

ميسي صرّح لاحقا بأنه ينوي العيش في برشلونة عقب انتهاء علاقته بباريس, في إشارة إلى أنه حتى الآن لم يتكيف على العيش خارج "كتالونيا".

ماذا قدم ميسي مع باريس سان جيرمان؟

- عدد الأيام: 100

- عدد المباريات: 8

عدد الأهداف: 3

- صناعة الأهداف: صفر