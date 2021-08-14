مدرب جديد لطائرة الصداقة

غزة / سما /

كشف مجلس إدارة نادي الصداقة الرياضي, عن المدير الفني الجديد لفريق كرة الطائرة, عقب استقالة وسام جاد الله.

وأكد الصداقة, أن خالد العرقان سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة الطائرة, على أن يكون عبد الرحمن طافش مساعدا له, ومحمد البرعي مديرا إداريا.

وكان جاد الله قد أعلن استقالته من تدريب الصداقة خلال الساعات الماضية, بسبب عدم تعاطى إدارة النادي مع الشروط التي وضعتها لتجديد عقده, وفقا لتأكيده.

يشار إلى أن جاد الله قاد الصداقة في الموسم الأخير لتحقيق الثلاثية التاريخية في قطاع غزة "الدوري والكأس والسوبر".