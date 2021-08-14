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قائمة منتخب فلسطين في كأس العرب

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة منتخب فلسطين في كأس العرب



رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس العرب, المقررة بالعاصمة القطرية "الدوحة" أواخر الشهر الجاري.

وضّمت القائمة العديد من اللاعبين الغزيين أبرزهم عبد الله شقفة, ومحمد صالح, وعبد اللطيف البهداري, وعبد الحميد أبو حبيب.

أما باقي القائمة فجاء فيها كل من رامي حمادة، وتوفيق أبو حماد، وعمر قدورة، ويزن العويوي، وعبد السلام سلامة، ومحمد خليل، وأحمد قطميش، وياسر حمد، ومصعب البطاط، وعدي خروب، وموسى سليم، ومحمود أبو وردة، ومحمد درويش، ومحمد يامين، ومحمد باسم، ومحمود عيد، ورئبال دهامشة، وليث خروب، وتامر صيام، وعلي عدوي.

ويغيب عن صفوف "الفدائي" في المحفل العربي, عدد من اللاعبين المحترفين يتقدمهم صالح شحادة، وجوناثان سوريا، وبابلو برافو، ومحمود وادي، وبدر موسى, بسبب التزاماتهم مع أنديتهم، علما أن البطولة لا تندرج ضمن أيام "فيفا".

وفيما يخص عدي الدباغ, يبقى انضمامه لصفوف "الفدائي" محتملا, في ضوء الاتصالات المستمرة التي يجريها الاتحاد الفلسطيني مع نادي أروكا البرتغالي.

يشار إلى أن منتخب فلسطين سيغادر إلى "الدوحة" غدا الثلاثاء, لخوض معسكر تدريبي, قبل ظهوره في المجموعة الثالثة من البطولة, بجانب منتخبات المغرب, والسعودية, والأردن.

#الاتحاد الفلسطيني #المنتخب الوطني #بطولة كأس العرب #الدوحة

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