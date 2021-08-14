وادي يتحدث عن أفضل المدربين في مسيرته

غزة / سما /

أكد الفلسطيني محمود وادي مهاجم بيراميدز المصري، أنه لم يصل لمستواه بعد مع الفريق، بسبب الإصابات التي ضربته في الموسم الماضي.

وقال وادي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية، إن الزمالك فاوضه في الموسم الماضي، لكن حسم المفاوضات تأخر، ما جعله يفضل الانتقال إلى بيراميدز الذي يمتلك الطموحات لمنافسة القطبين.

وذكر أن حسام حسن مدربه السابق في المصري، كان له دور كبير في مسيرته، حيث منحه الثقة في بداية مشواره مع الفريق، وينطبق نفس الأمر على مدربه الحالي في بيراميدز، إيهاب جلال، خلال وجوده في المصري، الذي ساعده كثيرا على الوصول لهذا المستوى.

واعتبر وادي أن مصطفى محمد مهاجم غلطة سراي التركي، هو الأفضل حاليا للمنتخب المصري، بينما محمد شريف نجم الأهلي أفضل مهاجم في الدوري المحلي.

وبخصوص المدافعين، قال إن علي جبر زميله في بيراميدز، ومحمود الونش لاعب الزمالك، هما الأفضل في الوقت الراهن.

وتمنى وادي في ختام تصريحاته تحقيق الألقاب مع بيراميدز، خاصة أن الفريق يتوفر له كل شيء، سواء الاستقرار أو النجوم في جميع المراكز.