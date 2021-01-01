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هيئة الأسرى تنشر بحثاً متخصصاً حول تعمد قوات الاحتلال إيذاء الأسرى جسدياً

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بحثا متخصصا، يتحدث عن الأسرى المصابين، وبينت أن الأسرى الفلسطينيين، يتم اضطهادهم وممارسة أبشع الأساليب التنكيلية بحقهم أثناء اعتقالهم؛ حيث تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية استهداف الأسرى في مناطق معينة واصابتهم في المناطق الوسطى من الجسد والعلوية منها، من أجل تركهم بإعاقة مستديمة او استشهادهم.

ورصدت هيئة شؤون الأسرى، في بحثها الذي أصدرته، اليوم الثلاثاء، الكثير من الحالات التي سببت للأسرى إعاقات دائمة، موضحة أن هناك ما يقارب 85 حالة خلال السنتين الأخيرتين كانت مثالا حياً عن نوعية الإصابات التي تعرض لها الأسرى خلال الاعتقال.

وقالت: تتعمد سلطات الاحتلال إهمال الأسرى المصابين طبيا بحيث لا يتلقون العلاج اللازم والفوري، مما يؤدي الى تفاقم أوضاعهم الصحية، إضافة الى عدم توفر بيئة صحية مناسبة للأسرى المصابين من خلال إخضاعهم للتحقيق القاسي والمطوّل دون أدنى اعتبار لحالة الأسير الصحية، أو أثناء النقل ما بين السجون والمستشفيات، حيث تخضعهم لرحلة طويلة وقاسية وتفاقم من معاناتهم، مشيرة إلى أن الأسرى المرضى ينقلون عبر البوسطة العادية والتي تترك آثاراً صحية على حالتهم، ولا يتم نقلهم بسيارات مريحة أو سيارات إسعاف، الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى التخلي عن حقهم في العلاج لتفادي رحلة النقل في البوسطة.

#هيئة الأسرى #الاحتلال

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