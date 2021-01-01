  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الصحة : وفاتان و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : وفاتان و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 170 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 253 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 185860 إصابة بينها 1981 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 182255 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1624.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 74 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 48.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 490258 شخصًا.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: ورقة مصرية جديدة للتهدئة في غزة ..وهذا ما ينتظره العمادي من دولة الاحتلال

الإعلام العبري: ذراع حماس العكسري يحضر لنا مفاجآت في جولة القتال المقبلة

تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما.. تعرف على تفاصيلها

تقرير: محمد بن زايد يزور تركيا ويبحث مع أردوغان فتح طريق بديل عن قناة السويس

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

نشر المئات من الوثائق السرية الإسرائيلية ذات التصنيف "الأمني الأعلى" عن طريق الخطأ

قرداحي والسعوديّة… مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ: الرياض افتعلت الأزمة لإضعاف حزب الله

الأخبار الرئيسية

"لازاريني" من بروكسل : التهديدات التي تواجها الاونروا ستؤدي الى كارثة بشرية لا تتحملها المنطقة

بالتنسيق مع بينت .. رئيس"الشاباك" الجديد يلتقى سرا الرئيس عباس في رام الله

16367200541

قناة عبرية: حادثة غير عادية وقعت في جنين وتسبب في غضب الرئيس عباس وأذهلت الأمن الإسرائيلي

يديعوت العبرية تنشر التقييم السنوي للجيش والاحتلال اتخذ هذا القرار بشأن غزة ..

مص

شهيد برصاص الاحتلال في طوباس وحملة اعتقالات بمدن الضفة

الاتصالات الفلسطينية