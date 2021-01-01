بالتنسيق مع بينت .. رئيس"الشاباك" الجديد يلتقى سرا الرئيس عباس في رام الله

القدس المحتلة / سما /

اجتمع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر المقاطعة في رام الله، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الحديث يدور عن أول لقاء بينهما منذ تولي بار منصب رئيسا لجهاز "الشاباك" في تشرين الأول/ أكتوبر الشهر الماضي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه تم تعريف الاجتماع على أنه "اجتماع تمهيدي"، حيث ناقش عباس وبار عددا من القضايا بما في ذلك الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية، والتنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

من جانبها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان مسؤول إسرائيلي كبير اكد لقاء رئيس الشاباك بأبو مازن والاجتماع تم بالتنسيق المسبق مع المستوى السياسي ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.

ويأتي هذا الاجتماع، في وقت طالبت الحكومة الإسرائيلية، من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الضغط على الدول العربية والأوروبية لتقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها الأخيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وأطلق وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، حملة "بهدف حشد المجتمع الدولي للانضمام إلى جهود إسرائيل لتعزيز السلطة الفلسطينية خوفًا من انهيارها، وفي محاولة لمنع تدهور أمني قد ينتج عن ذلك لاحقا".

وسبق ذلك، قيام رئيس الشاباك رونين بار، يوم الأحد الماضي، بالاجتماع برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، خلال زيارته الأولى إلى العاصمة المصرية، القاهرة، منذ توليه رئاسة الشاباك في تشرين الأول الماضي.

وجاء ذلك بالتزامن مع وصول وفد إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، إلى القاهرة، لبحث مجموعة من الملفات "ذات الاهتمام المشترك" مع مصر، وذلك في زيارة تستبق الزيارة المرتقبة لعباس كامل إلى تل أبيب، نهاية الشهر الجاري.