"لازاريني" من بروكسل : التهديدات التي تواجها الاونروا ستؤدي الى كارثة بشرية لا تتحملها المنطقة

القدس المحتلة / سما /

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" من ان استمرار الازمة المالية للوكالة ستؤدي الى نتائج كارثية لا يمكن للمنطقة تحملها.

وقال فيليب لازاريني في خطاب القاه امام المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل " ان التهديدات التي تواجها الاونروا ستخلق فراغًا وكارثة بشرية لا تستطيع هذه المنطقة تحملها".

وقال لازاريني "نجتمع اليوم في وقت تمتلك فيه الأونروا رؤية طموحة يسعدني أن أوضحها وهي تعتمد على تقديم خدماتنا بما يتماشى مع عصرنا وتركز على الالتزام بـ "عدم ترك أي لاجئ فلسطيني وراءنا".

وتابع "يتعلق الأمر بضمان استمرار خدمات الأونروا في مرافقة جميع اللاجئين في رحلتهم التحويلية نحو الاعتماد على الذاتوستضمن رؤيتنا ألا يفوت لاجئو فلسطين قطار التحول الرقمي العالمي في مدارسنا وفي مراكز التدريب المهني لدينا ، يعني هذا تطوير نوع محو الأمية الرقمية الذي سيسمح للأطفال والشباب بالمشاركة الكاملة في الثورة التكنولوجية الحالية".

وقال مخاطبا المانحين "ربما سمعت عن لؤي البسيوي - الذي انتقل من مدرسة تابعة للأونروا في غزة إلى كونه مهندسًا ناجحًا في وكالة ناسا ونريد المزيد من شباب لاجئي فلسطين للانتقال من الأونروا إلى وكالة ناسا ، أو من الأونروا إلى الأبحاث الطبية أو من الأونروا إلى أي شركة ناشئة مبتكرة تدفع حدود الإمكانات البشرية".

وتابع "هذا الرهان على الفرص الرقمية ليس حلمًا بعيد المنال: من مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للأونروا في غزة ، يقدم لاجئو فلسطين بالفعل خدمات تكنولوجيا المعلومات عالية الجودة لقائمة متزايدة من العملاء في جميع أنحاء العالم" كما نريد البناء على استجابتنا للجائحة ، عندما كانت الأونروا قادرة على التحول بسرعة إلى الحلول عن بعد وتجنب الانقطاعات الكبيرة للخدمات".

واوضح "نريد توسيع استخدام الأدوات الرقمية لاستكمال وإثراء الخدمات التي تتم وجهًا لوجه. بهذه الطريقة ، ستكون الخدمات الصحية ، على سبيل المثال ، أكثر أمانًا وأسرع وأسهل للوصول إليها من خلال المنصات الرقمية".

وتابع "يتعلق هذا التحول أيضًا بجعل ممارسات الإدارة لدينا أكثر شمولاً وانفتاحًا وتقبلًا للأصوات الجديدة من جميع موظفيناوهذا يعني كسر الحواجز في جميع أنحاء الوكالة لتلبية الاحتياجات المحددة بشكل أفضل ، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة العقلية والإعاقة والعنف الجنسي".

وتابع "التحديث يقود جهودنا للبحث عن علاقات تمويل جديدة ويدعم التحديث طموحاتنا في جمع الأموال الرقمية والجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المانحين لدينا من خلال المؤسسات المالية العالمية والإقليمية والقطاع الخاص وبنوك التنمية" موضحا" سنحافظ على كفاءة الأونروا المعترف بها والقيمة مقابل المال والتي تم التأكيد عليها مؤخرًا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي عند تقييم نظامنا التعليمي".

واستدرك مفوض الاونروا "لتنفيذ هذه الرؤية ، يجب أن نواجه لحظة الحقيقة فالتهديدات المالية والسياسية ذات الطبيعة الوجودية الحقيقية تعمل ضد هذه الرؤية وإذا لم يتم التعامل مع هذه التهديدات بشكل حاسم ، فإنها ستخلق فراغًا وكارثة بشرية لا تستطيع هذه المنطقة ببساطة تحملها".

وقال "كما سمعتم للتو من الأمين العام للأمم المتحدة ، فإن الخدمات التي تقدمها الأونروا تمكن اللاجئين من إنجاز أشياء رائعة ، على الرغم من التحديات التي يواجهونها وهذه الإنجازات معروفة ومعترف بها على نطاق واسع ومع ذلك ، فإن الدعم السياسي بالإجماع تقريبا لتفويض الأونروا لم يترجم إلى دعم تمويلي متناسب".

وقال "هناك "ركود الموارد منذ عام 2013 في حين ضربت المنطقة أزمات كبرى متعددة ، وازدادت الاحتياجات والتوقعات بالنسبة للأونروا لتقديم الخدمات ونتيجة لذلك ، ازدادت وتيرة الأزمات المالية وشدتها وسببت هذه الأزمات ضائقة هائلة بين اللاجئين والموظفين" موضحا "إنهم يغذون شعورًا عميقًا بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم فيما اليأس والغضب يغليان في المخيمات".

واوضح "في نهاية العام الماضي ، بالكاد تمكنت الأونروا من تجنب الانهيار المالي بينما في الوقت الذي نجتمع فيه اليوم ، أواجه نفس حالة عدم اليقين التي لا أعرف ما إذا كانت الأونروا ستتلقى التمويل الكافي لمواصلة تشغيل جميع الخدمات في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)".

واوضح "عمليتنا بأكملها معرضة للخطر ويتساءل ما يقرب من 400،000 لاجئ فلسطيني عن موعد تلقي مساعداتهم النقدية التي بدونها لا يمكنهم تغطية نفقاتهم فيما مراكزنا الصحية غير قادرة على ملء مخزونها من الأدوية وفواتير الإنترنت والكهرباء غير المدفوعة تخاطر بتقويض قدرتنا الأساسية على العمل.فيما يجب على موظفينا التعامل مع المزايا المجمدة والرواتب المتأخرة أثناء مطالبتهم بمواصلة العمل" موضحا "إنني أدرك بشكل مؤلم التضحيات التي يطلب منهم القيام بها وسيكون للفشل في الحفاظ على الخدمات تأثير كبير على اللاجئين وسيُترك أكثر من مليوني لاجئ فقير ومتضرر من النزاع دون مساعدات غذائية ونقدية وأكثر من نصف مليون فتاة وفتى سيفقدون حقهم في التعليم وسيتوقف إطلاق التطعيم ضد فيروس كوفيد -19 ، في خضم الوباء وستتوقف رعاية الأم والطفل ويمكن عكس مكاسب التنمية البشرية طويلة الأمد وهذا الوضع غير عادل ولا مستدام ".

وقال "لا ينبغي أن يكون الفشل في حقوق وآمال وتوقعات لاجئي فلسطين خيارًا للمهتمين بالسلام والاستقرار".

وقال مفوض الاونروا "يمكن الحفاظ على عملياتنا ، التي تعد شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين ، بحد أدنى 800 مليون دولار أمريكي سنويًا ، لعدة سنوات قادمة ، مع النمو الطبيعي السنوي المتوقع كما أطالب اليوم بضخ رأس مال قدره 100 مليون دولار لمرة واحدة لإعادة الأونروا وموظفيها إلى طاقتهم الكاملة" موضحا "في الواقع ، لا يمكننا تحمل المزيد من التخفيضات في الميزانية ولقد أدت إجراءات التقشف وخفض التكاليف إلى استنفاد أصولنا وتقليل القوى العاملة لدينا إلى الحد الأدنى وهذا له تأثير شديد على تقديم خدماتنا".

واضاف "تختلف جودة التعلم عندما يكون 25 طفلاً أو ما يصل إلى 50 في فصل دراسي واحد وتختلف الخدمات الصحية عندما لا تستغرق زيارة الطبيب والمريض أكثر من ثلاث دقائق ومعظم أصول تكنولوجيا المعلومات لدينا عفا عليها الزمن ولا يمكننا تحمل المزيد من التخفيضات في الميزانية".

وقال لازاريني "ترتبط هذه التهديدات المالية ارتباطًا وثيقًا بالهجمات السياسية الشرسة والمتكررة التي تواجهها الأونروا ونحن بحاجة إلى معالجة هذه الهجمات على حقيقتها وهم يهدفون لمحو حقوق أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة عبر اضعاف الوكالة باتهامات لا أساس لها بالتسييس والتحريض" موضحا "هذا أمر ساذج وخطير في نفس الوقت".

واوضح " لا نتسامح مطلقًا مع أي كلمة أو فعل يسعى إلى نشر الكراهية أو التمييز أو العنف تجاه أي فرد أو شعب أو دولة أخرى ولكن لا يوجد شيء مثل انعدام المخاطر عند العمل في سياق أطول نزاع لم يتم حله ؛ بيئة شديدة الانقسام والعاطفية ولا توجد وكالة تستثمر أكثر من الأونروا في التخفيف من هذه المخاطر" موضحا "من المرجح أن تستمر هذه الهجمات ، بل وتزداد حدتها".

وقال مفوض الاونروا "إن عدم وجود أفق سياسي وإرهاق المانحين ليسا عذرًا لإبعادنا عن ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفًا".

وقال "آمل أن يتفق الجميع على الحاجة إلى ضمان حصول كل لاجئ ، أينما يعيش ، على التعليم ليصبحوا مواطنين فاعلين وإيجابيين في العالم وضرورة توفير رعاية الأمومة للاجئة في مخيم في لبنان وضرورة المساعدة الإنسانية للأسر اللاجئة المعوزة في غزة أو سوريا" موضحا "هذا هو تفويض الأونروا. إنه ما نفعله ، لا أكثر ولا أقل واوكد لكم ان لا أحد يريد أن يكون لاجئًا ، من جيل إلى آخر".

وتابع "لذا فإننا معًا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذه الهجمات ، وكشف أجنداتهم السياسية وحماية لاجئي فلسطين من التأثير المعوق لهذه الهجمات".

وقال "تعتبر الأونروا قصة مقنعة حقًا للتضامن العالمي في العمل ومثال مأساوي على الدعم المالي غير الفعال وغير الكافي الذي يدفعها إلى حافة الهاوية" موضحا "هناك الكثير لتخسره إذا فشلنا في إيجاد حلول حقيقية الآن وفي المستقبل ، فستقفز المؤسسة قريبًا على حافة الهاوية وهذا سوف يترك فراغ غير مستقر في أعقابه.

وتابع "لا توجد بيئة تحب الفراغ. ويمكن أن يظهر شيء آخر ، شيء يمكن أن يكون له تأثير دائم ونهائي على تطلعات لاجئي فلسطين وعلى نطاق أوسع على المنطقة".

وقال " ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، ترجمة دعمكم السياسي إلى موارد يمكن التنبؤ بها وكافية ومستدامة للأونروا" موضحا "إن دعمكم سيضمن استمرار الأونروا في كونها شريان الحياة الذي لا يمكن الاستغناء عنه والموثوق به للاجئي فلسطين حتى يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم".