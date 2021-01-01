اللجنة المشتركة للاجئين تدعو لإنجاح مؤتمر المانحين ببروكسل لدعم موازنة الأونروا

غزة/ سما /

أكدت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وقوفها إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” وأملها بنجاح مؤتمر المانحين المنعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل لتوفير الدعم المالي لسد العجز بموازنة الوكالة وتوفير آلية دعم مالي جديدة ومستدامة طويلة الأمد تستجيب لمتطلبات جموع اللاجئين.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن المجتمع الدولي وقيم العدالة وحقوق الإنسان سيكون أمام لحظات اختبار حقيقية تتمثل في الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية ولمعاناة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ 73 عامًا وذلك عبر نجاح هذا المؤتمر الدولي بتوفير الدعم المالي المستدام متعدد السنوات للأونروا لانتشالها من أزمتها المالية المتكررة التي من المرجح أن لها خلفيات سياسية تهدف إلى الانقضاض على حقوق اللاجئين والقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين مع تعويضهم.

وأضافت أن “محاولات تقويض الأونروا وصولاً لإنهاء دورها يضع كل المنطقة أمام مخاطر كبيرة، حيث أن عدم نجاح المؤتمر له تداعيات خطيرة على واقع ومستقبل اللاجئين بسبب خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، ويؤشر (عدم نجاح المؤتمر) على عدم جدية المجتمع الدولي بإنهاء معاناة اللاجئين والشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه السياسية المشروعة.



ودعت اللجنة المشتركة الدول المشاركة في المؤتمر وغير المشاركة إلى الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية لدعم موازنة الأونروا وسد العجز المالي وضمان استدامة هذا الدعم.

كما دعت المانحين إلى رفع نسبة التمويل من قبل المانحين الدوليين وتوسيع قاعدة المانحين بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين الذين ازدادت أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية سوءًا خلال السنوات الماضية، والعمل على توسيع الدعم لبرامج الطوارئ بما يشمل جميع التجمعات التي تحتاج للمساعدة خاصةً في سوريا ولبنان وقطاع غزة وتوفير الأموال اللازمة لخطط طوارئ شاملة ومستدامة تستجيب للاحتياجات المتزايدة للاجئين وتتناسب مع زيادتهم الطبيعية.

وأكدت رفضها المطلق لكل محاولات تسييس التمويل والمطالبة بإبعاد الوكالة عن دائرة الابتزاز السياسي مقابل المال، على شاكلة ما جري باتفاق الإطار الموقع مع الولايات المتحدة والمرفوض من كل جماهير الشعب الفلسطيني لما يُشكله من مخاطر على أساس وجود الأونروا والدور المطلوب منها تجاه اللاجئين لجهة جعل الوكالة أسيرة للإدارتين الأميركية والإسرائيلية ودفعها لتستجيب للمطالب الإسرائيلية خاصةً بما يتعلق بالمناهج التربوية، كما جاء في البيان.

كما أكدت أن موظفي وكالة الغوث هم جزء أساسي من الشعب الفلسطيني لهم كامل الحق بممارسة نشاطهم السياسي والوطني، داعيةً إلى وقف كل أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها تحت شعار الحيادية والاستجابة لمطالبهم النقابية المحقة.

وتوجهت بنداء خاص إلى الدول العربية بضرورة المساهمة الجدية في موازنة الأونروا واستئناف دعمها المتواصل لها وللاجئين بالنسبة المحددة لها وهي 7.8% من موازنة الأونروا والايفاء لقيم العروبة ولقضية فلسطين التي دفع آلاف المواطنين العرب دمائهم من أجلها.

وختمت بيانها أن “الآمال معلقة على نجاح مؤتمر المانحين لإخراج الأونروا من أزمتها نحو تمويل مستدام لسنواتٍ عديدة بعيدًا عن أي اشتراطات سياسية”.