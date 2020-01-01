الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد بني عودة أحد عناصرها

غزة/ سما /

نعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، شهيدها صدام حسين بني عودة (26 عامًا) أحد عناصرها من بلدة طمون، والذي استشهد خلال تصديه لقوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة طوباس فجرًا.

وقالت الحركة في بيان لها “لقد خرج مجاهدنا البطل من بلدته طمون إلى مدينة طوباس الشهداء فور تلقيه خبر اقتحام قوات الاحتلال المدينة، في حملة اعتقالات واسعة ليقوم بواجبه الجهادي مقدمًا الواجب على الإمكان في الدفاع عن أبناء شعبه”.

وأشارت إلى أن شقيق الشهيد هو الأسير عزمي بني عودة وهو أحد عناصرها أيضًا.

وأكدت على مضيها في الدفاع عن الأرض والشعب الفلسطيني.