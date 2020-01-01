  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء (16-11)، باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية علنية بمحيطه الشرقي.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى، بمجموعات، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأكدت أن عمليات الاقتحام ما تزال مستمرة منذ ساعات الصباح الباكر، من خلال "باب المغاربة" (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)، وسط انتشار لشرطة الاحتلال في الساحات وعلى بوابات المسجد.

وبيّنت أن المستوطنين تجوّلوا في باحاته، وسط تلقّيهم شروحات توراتية حول "الهيكل" المزعوم، كما أدوا طقوسًا "تلمودية" بالمنطقة الشرقية للمسجد الأقصى.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين اليهود باقتحام "الأقصى" على فترتين؛ صباحية ومسائية تستمر عدة ساعات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على روّاده.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفيذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

 
#المسجد الأقصى #مستوطنون #القدس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري: ذراع حماس العكسري يحضر لنا مفاجآت في جولة القتال المقبلة

تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما.. تعرف على تفاصيلها

الأمير علي بن الحسين يطالب بالتحقق من جنس حارسة منتخب إيران للسيدات (فيديو)

تقرير: محمد بن زايد يزور تركيا ويبحث مع أردوغان فتح طريق بديل عن قناة السويس

نشر المئات من الوثائق السرية الإسرائيلية ذات التصنيف "الأمني الأعلى" عن طريق الخطأ

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

قرداحي والسعوديّة… مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ: الرياض افتعلت الأزمة لإضعاف حزب الله

الأخبار الرئيسية

16367200541

قناة عبرية: حادثة غير عادية وقعت في جنين وتسبب في غضب الرئيس عباس وأذهلت الأمن الإسرائيلي

يديعوت العبرية تنشر التقييم السنوي للجيش والاحتلال اتخذ هذا القرار بشأن غزة ..

مص

شهيد برصاص الاحتلال في طوباس وحملة اعتقالات بمدن الضفة

وو

جندي إسرائيلي في "وحدة 8200": تل أبيب تراقب كل مكالمة هاتفية في الضفة وغزة

حح

صحيفة: ورقة مصرية جديدة للتهدئة في غزة ..وهذا ما ينتظره العمادي من دولة الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية