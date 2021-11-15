المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 15/11/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (471) شاحنة

استيراد عدد 441 شاحنة

تصدير عدد 26 شاحنة



معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس.

كميات الوقود الواردة:

استيراد 3. شاحنات سولار

استيراد 3 شاحنات بنزين

ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء.

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 605 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل499 مسافر من الجانب المصري.