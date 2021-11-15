المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 15/11/2021:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (471) شاحنة
استيراد عدد 441 شاحنة
تصدير عدد 26 شاحنة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس.
كميات الوقود الواردة:
استيراد 3. شاحنات سولار
استيراد 3 شاحنات بنزين
ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء.
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 605 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل499 مسافر من الجانب المصري.