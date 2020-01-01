لهذا السبب .. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تدعو رسميًا لإلغاء صفقة خطوط أنابيب النفط مع الإمارات

القدس المحتلة / سما /

دعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إلى إلغاء صفقة خطوط أنابيب نفط مع شركة إماراتية من شأنها زيادة كمية النفط الخام التي تمر عبر البلاد، وهو ما يثير قلق جماعات معنية بحماية البيئة محلية.

وقالت وزيرة الطاقة كارين الحرار لراديو الجيش الإسرائيلي “أدعو لإلغاء الصفقة. لا فائدة منها لإسرائيل”.

لم تقرر الحكومة الإسرائيلية بعد ما إذا كانت ستعطي الضوء الأخضر للصفقة بين شركة خطوط الأنابيب أوروبا-آسيا المملوكة للحكومة في إسرائيل وميد-ريد لاند بريدج، وهي شركة لها ملاك من الإمارات وإسرائيل.