رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية، الصادرة اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس أن مواصلة إسرائيل لسياسة الاستيطان ستقضى على كل ما تبقى من حل الدولتين، وخبر عقد الحكومة اجتماعها في محافظة لقدس واقرارها حزمة مشاريع تطويرية.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، خبر إصابة شابين واعتقال آخر في نابلس، واعتداء المستوطنين على المواطنين قرب برقة، ورفض الاحتلال التماسا للإفراج عن الأسير الفسفوس للمرة الرابعة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

-اسرائيل تقرر فرض عقوبات على الوزارات والشركات التي لا تنقل مكاتبها للقدس الشرقية والمصادقة على بناء استيطاني جديد بالثوري وبيت صفافا "والنبي يعقوب"

-الرئيس: مواصلة اسرائيل لسياسة الاستيطان سيقضي على كل ما تبقى من "حل الدولتين"

-الحكومة تجتمع في محافظة لقدس وتعتمدها منطقة تطوير "أ" وتقر حزمة مشاريع تطويرية

-اصابات باعتداءات الجيش والمستوطنين في نابلس وبرقة وهدم منشأة بمسافر يطا وإقامة بؤرة جديدة ببلدة الشيوخ

-اشتية يلتقي فعاليات محافظة القدس ويطلع على أهم احتياجاتها: سنصرف مستحقات القضايا المتعلقة بهدم البيوت ورخص البناء

-الاحتلال يرفض التماسا للإفراج عن الأسير الفسفوس رغم خطورة وضعه الصحي. والأشقر معزول في ظروف سيئة

الحياة الجديدة:

-الرئيس: سنتخذ الخيارات الضرورية لحماية حقوق شعبنا. مواصلة اسرائيل لسياسة الاستيطان وتنكرها لحقوقنا سيقضيان على كل ما تبقى من حل الدولتين

-الرئيس يعزي بوفاة المناضل اللواء جهاد الغزل. وفتح تنعاه

-إصابة شابين واعتقال آخر في نابلس ومستوطنون يعتدون على المواطنين قرب برقة

-مجلس الوزراء يعتمد القدس منطقة تطوير "أ" ويقر حزمة مشاريع

-الاحتلال يقرر الافراج عن جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان

-للمرة الرابعة: الاحتلال يرفض التماس "هيئة الأسرى" للإفراج عن الأسير الفسفوس

الأيام:

-عشرات الإصابات خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال حياً في نابلس واعتداءات للمستوطنين

-الرئيس: سنتخذ الخيارات الضرورية لحماية حقوق شعبنا

-الاحتلال يرفض التماسا للإفراج عن الأسير الفسفوس للمرة الرابعة

-بيت لحم: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان

-مجلس الوزراء يعتمد القدس منطقة تطوير "أ" ويقر حزمة مشاريع تطويرية