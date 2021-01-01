أبرز عناوين المواقع الإخبارية العبرية اليوم الثلاثاء

القدس المحتلة/سما/

الشجار أمام مستشفى سوروكا، والإسرائيليان المعتقلان في تركيا بتهمة التجسس القضايا المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الثلاثاء.

هآرتس:

الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي عقدا لقاءً افتراضياً لأول مرة: “لدينا مسؤولية تجاه العالم “.

المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سلم نفسه للشرطة الأمريكية بتهمة إزدراء الكونجرس.

وزير الحرب الإسرائيلي جنتس ووزير الخارجية لبيد التقوا المبعوث الأمريكي للمسألة الإيرانية، وقالوا:” الولايات المتحدة متفهمة لموقفنا”.

أشعار الشقق ارتفع 10% في العام الماضي، وأسعار المواد الغذائية ارتفعت 1% في أكتوبر.

يديعوت أحرنوت:

رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يقود الاتصالات مع تركيا بخصوص الإسرائيليان المعتقلان بتهمة التجسس.

نفتالي بنت للسفيرة الأمريكية في الأمم التي تزور “إسرائيل” حالياً:” ستحصلين على صورة أفضل حول التحديات التي تواجهنا”.

المعارضة ستستمر في مقاطعة لجان الكنيست، والإئتلاف يريد لجنة أخلاقيات خاصة به.

مساعدة رجل الأعمال رونين ميتشل كشفت عن شراءه إسوارة لسارة نتنياهو بقيمة 46 ألف دولار كهدية في عيد زواجها.

إسرائيلي ق

قُتلت زوجته في عمل إرهابي في تركيا:” الإسرائيليون غير مرغوب بهم في تركيا، ابتعدوا من هناك”.

شًرطية إسرائيلية نقلت معلومات لمتهم بتجارة سلاح وحذرته من التحقيق.

واللــلا نيــوز:

هذا الأسبوع ستبدأ شهادة نير حيفتس في قضية 4000 ضد نتنياهو. إن لم تدن شهادته نتنياهو، لن يتمكن شاهد آخر من إدنته.

خلال حوار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نتنياهو لم يستبعد بشكل قطعي صفقة مع النيابة بوقف محاكمته مقابل اعتزال الحياة السياسية.

خلال عام أسعار الشقق السكنية ارتفعت 10%.

الإسرائيليون تظاهروا في بئر السبع ضد الشجار أمام مستشفى سوروكا، واعتبروا الأمر تجاوز لخط أحمر.

محامي إسرائيلي زار أحد المعتقلين بتهمة التجسس في تركيا، وشخصيات إسرائيلية تضغط لتحديد موعد لزيارتهم.

القنــاة 12:

رئيس جهاز الموساد تدخل للإفراج عن الإسرائيليان المعتقلان في تركيا بتهمة التجسس.

سارة نتنياهو حصلت على إسوارة هدية من رجل الأعمال ميتشل بقيمة 46،500 دولار.

عن جنازة وزير الأسرى السابق: توتر في جنين، والصورة التي أقلقت جنين.

رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يقود الإنصالات أمام نظيره التركي حول الإسرائيليان المعتقلان في تركيا بتهمة التجسس.

معاريف:

على خلفية الشجار أمام مستشفى سوروكا: الشرطة توجه إصبع الاتهام لمنظومة أمن المستشفى.

محامي الإسرائيليان المتهمان بالتجسس في تركيا التقى أحدهم في السجن، وشخصيات من الخارجية الإسرائيلية سافروا لتركيا.

وزير الحرب الإسرائيلي سيزور المغرب الأسبوع القادم ليومان،وسيوقع اتفاقيات أمنية.

تبادل اتهامات بين نتنياهو وجدعون ساعر على خلفية قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات.

إسرائـــيل اليـــوم:

تحليل: حركة “فقط ليس نتنياهو”عاجزة عن تسويق بضاعتها.

مرّة أخرى تسرب غازات خطرة من مصنع في حيفا.

اليوم سيقرر القضاة نير حيفتس سيعلو منصة الشهادة في قضية 4000 ضد نتنياهو.

اليوم الحكم النهائي حول قادة الجريمة من القضية 512.