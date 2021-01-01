  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء خريفية مشمسة

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خريفية مشمسة



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يسود جو بارد في ساعات الصباح، ومن ثم ومع ساعات النهار تسطع الشمس ويكون الطقس مشمسا وخريفيا دافئا خاصة في وقت الظهيرة.

ومع ساعات العصر يصبح الجو باردا مع حرارة متدنية خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون متغيرة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل. ويكون الجو خريفيا لطيفا ومعتدلا إلى أبعد مدى.

ومع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة ويصبح الجو منعشا ثم باردا مع تقدم ساعات الليل، ويكون الجو باردا بشكل لافت في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تبقى متغيرة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الخريفية الدافئة والمعتدلة المشمسة هي السمة السائدة، في يوم الخميس، دون تغير ملموس على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها وحول بداية العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية، وعند منتصفها في المناطق السهلية والساحلية، وحول الثلاثين مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت ومدينة أريحا. الرياح تبقى متغيرة الاتجاه مع نشاط لافت للرياح الشرقية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الخريفية. ويسود طقس مائل للبرودة صباحا وطقس خريفي لطيف عموماً في ساعات النهار.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا، وفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق الساحلية والشمالية. وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية مع هبات نشطة.

#حالة الطقس اليوم #طقس فلسطين اليوم

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري: ذراع حماس العكسري يحضر لنا مفاجآت في جولة القتال المقبلة

تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما.. تعرف على تفاصيلها

الأمير علي بن الحسين يطالب بالتحقق من جنس حارسة منتخب إيران للسيدات (فيديو)

تقرير: محمد بن زايد يزور تركيا ويبحث مع أردوغان فتح طريق بديل عن قناة السويس

تحريض إسرائيلي ضد مرشحة فلسطينية لعضوية الكونغرس عن ولاية ميشيغان

قرداحي والسعوديّة… مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ: الرياض افتعلت الأزمة لإضعاف حزب الله

السجن المؤبد لقاتل ابنته من الرملة

الأخبار الرئيسية

مص

شهيد برصاص الاحتلال في طوباس وحملة اعتقالات بمدن الضفة

وو

جندي إسرائيلي في "وحدة 8200": تل أبيب تراقب كل مكالمة هاتفية في الضفة وغزة

حح

صحيفة: ورقة مصرية جديدة للتهدئة في غزة ..وهذا ما ينتظره العمادي من دولة الاحتلال

مس

نشر المئات من الوثائق السرية الإسرائيلية ذات التصنيف "الأمني الأعلى" عن طريق الخطأ

القنصلية-الأمريكية-في-القدس-730x438

وفق “فيينا” و”أوسلو ب”: هذا المكان الوحيد الذي يناسب واشنطن لفتح قنصليتها فيه

الاتصالات الفلسطينية