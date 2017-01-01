  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

بعد اتهامها بغسيل الأموال.. القضاء الكويتي يصدر قراره بشأن روان بن حسين (فيديو)

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 06:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اتهامها بغسيل الأموال.. القضاء الكويتي يصدر قراره بشأن روان بن حسين (فيديو)



الكويت/سما/

قضت محكمة كويتية بإدانة محام وصحفي بقضية قذف رفعتها ضدهما الفاشينيستا وخبيرة التجميل روان بن حسين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لروان بعد صدور الحكم النهائي في القضية التي رفعتها ضد محام يدعى فهد الحداد والصحفي أبو طلال الحمراني، اللذان اتهماها بالتورط في قضية غسيل الأموال قبل عام.

وعلقت: "في ناس تحبني تستحق إنها تفرح معاي، قبل سنة طلع محامي اسمه فهد أنور الحداد، على انستغرام، مع صديق له اسمه ابو طلال الحمراني، وفي هاللايف كانوا يتكلمون عن جريمة غسيل الأموال في الكويت، وما ذكروا غير اسمي أنا واسم ابو بنتي، واتهمونا بغسيل الأموال".


وأضافت: "طبعا هذا الكلام عمل صدمة للميديا ولي ولأصحابي وأهلي لانها جريمة، وانا زعلت وايد، يعني أبوي الي هو أبوي صار عنده ذرة شك لما سمع الكلام، ما بالك الناس والميديا والبراندز الي اشتغل معاهم وصح ما في شي قهرني كثر هالموضوع لأن كل الناس شايفين كم انا ضحيت".

وتابعت: "السوشال ميديا مصدر رزقي ولقمة عيشي فلما واحد يتهمني ان انا فلوسي كذا يضرني، كنت ناطرة الحكم النهائي يطلع والحمدلله على نزاهة القضاء الكويتي، ما ادور تعويض مادي من القضية هذه عشان أرد اعتبار لي ولأهلي لانه صج انظلمنا".

#الكويت #روان بن حسين #غسيل الاموال

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تزعم : الهدوء في غزة لم يحصل في التاريخ

الإعلام العبري: ذراع حماس العكسري يحضر لنا مفاجآت في جولة القتال المقبلة

تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما.. تعرف على تفاصيلها

الأمير علي بن الحسين يطالب بالتحقق من جنس حارسة منتخب إيران للسيدات (فيديو)

تقرير: محمد بن زايد يزور تركيا ويبحث مع أردوغان فتح طريق بديل عن قناة السويس

هآرتس: سيف القذافي قاد علاقات والده السرية مع إسرائيل و كان يواعد ممثلة إسرائيلية

تحريض إسرائيلي ضد مرشحة فلسطينية لعضوية الكونغرس عن ولاية ميشيغان

الأخبار الرئيسية

مص

شهيد برصاص الاحتلال في طوباس وحملة اعتقالات بمدن الضفة

وو

جندي إسرائيلي في "وحدة 8200": تل أبيب تراقب كل مكالمة هاتفية في الضفة وغزة

حح

صحيفة: ورقة مصرية جديدة للتهدئة في غزة ..وهذا ما ينتظره العمادي من دولة الاحتلال

مس

نشر المئات من الوثائق السرية الإسرائيلية ذات التصنيف "الأمني الأعلى" عن طريق الخطأ

القنصلية-الأمريكية-في-القدس-730x438

وفق “فيينا” و”أوسلو ب”: هذا المكان الوحيد الذي يناسب واشنطن لفتح قنصليتها فيه

الاتصالات الفلسطينية