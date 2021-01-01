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الرئيس الأميركي يؤكد لنظيره الصيني ضرورة وجود "ضوابط" لمنع وقوع صراع بين البلدين

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 03:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الأميركي يؤكد لنظيره الصيني ضرورة وجود "ضوابط" لمنع وقوع صراع بين البلدين



واشنطن/سما/

انطلقت مساء الإثنين القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ بتشديد سيّد البيت الأبيض على وجوب أن تكون هناك "حواجز أمان" بين البلدين تمنع اندلاع "صراع" بينهما، في حين دعا نظيره الصيني إلى تحسين "التواصل" بين بكين وواشنطن.

وقال بايدن إنّ "التنافس بين البلدين لا ينبغي أن يتحول إلى نزاع، سواء أكان مقصوداً أم لا"، ليردّ عليه شي بالقول إنّه "ينبغي على الصين والولايات المتحدة تحسين التواصل والتعاون في ما بينهما".

وذكر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بداية اجتماع افتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سعيد بلقاء "صديقه القديم".

وأضاف الرئيس الصيني، أنه على واشنطن وبكين أن تواجهان تحديات عدة ويجب عليهما زيادة التواصل والتعاون. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك حاجة لـ"علاقات مستقرة ومنطقية" بين البلدين ويجب عليهما احترام بعضهما.


كما قال شي أنه مستعد لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى "اتجاه إيجابي" وأنه يتطلع إلى مناقشات "واسعة وشاملة" مع بايدن.

وشدد الرئيس الصيني على أن العلاقات بين واشنطن وبكين ضرورية لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وكورونا.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عليهما مسؤولية كزعيمين لضمان عدم انحراف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى صراع مفتوح.

#قمة افتراضية بين الرئيس الامريكي والصيني

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