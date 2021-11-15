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يويفا يعلن إيقاف نبيل فقير 3 مباريات

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يويفا يعلن إيقاف نبيل فقير 3 مباريات



وكالات/سما/

عاقبت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، نجم ريال بيتيس الإسباني، الفرنسي نبيل فقير، بالإيقاف ثلاث مباريات.

وتأتي العقوبة على فقير بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة فريقه مع باير ليفركوزن الألماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وطرد الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور، فقير، في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب باي أرينا في 4 نوفمبر الجاري، بعد مشاجرة مع لاعب خط الوسط الدولي الألماني كريم دميرباي، الذي حصل أيضا على البطاقة الحمراء.


وبسبب هذه العقوبة، لن يكون فقير قادرا على المشاركة في آخر مباراتين من دور المجموعات، أمام فيرينكفاروس الهنغاري على أرضه وضد سلتيك في غلاسكو، ولا في ذهاب الجولة الأولى من الدور المقبل، التي سيخوضها بيتيس في فبراير 2022 إما في الدوري الأوروبي أو في دوري المؤتمر الأوروبي.

#نبيل فقير #ريال بيتيس #الدوري الاسباني #باير ليفركوزن #الدوري الاوروبي #كرة القدم

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