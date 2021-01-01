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تفاصيل لقاء بينيت مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 01:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء بينيت مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة



واشنطن/سما/

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، وأخبرها بأن "إسرائيل" تواجه تحديات كثيرة.


وقال بينيت إن "هناك فرق شاسع بين ما يتم ترديده عن إسرائيل بين أروقة الأمم المتحدة وبين الواقع الموجود فيها".

ووصف بينيت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة بأنها "تمثل صوت النزاهة والمنطق في مؤسسة يمكن لكلانا الجزم بأنها منحازة ضد إسرائيل"، في إشارة إلى الأمم المتحدة.

وقال رئيس وزراء إسرائيل للسفيرة الأمريكية: "أتمنى أن تحصلي خلال زيارتك على صورة أفضل حول المنظمات الإرهابية المدعومة من قبل إيران التي ينتشر عناصرها بمحاذاة حدودنا وحول التحديات الفريدة التي نواجهها هنا".

وتابع: "أعلم أن الولايات المتحدة وأنت دائما ما كنتم تدعموننا على مر السنين"، مضيفا: "واشنطن وقفت إلى جانب إسرائيل وعبرتم عن صوت الحقيقة".


وكان مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، قد هاجم تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، معتبرا أن "مكانه في القمامة"، وذلك خلال جلسة خاصة في الأمم المتحدة، الشهر الماضي.

وقال إردان إن "مجلس حقوق الإنسان أدان وهاجم إسرائيل في 95 قرارا منذ إنشائه قبل 15 عاما.

#بينيت #الأمم المتحدة #ليندا توماس جرينفيلد #اسرائيل

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