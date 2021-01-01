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وزير الخارجية الإيراني​: أردوغان يزور طهران قريباً

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإيراني​: أردوغان يزور طهران قريباً



طهران/سما/

قال وزير الخارجية الإيراني ​حسين أمير عبد اللهيان​ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور إيران قريبا، دون الكشف عن الموعد المحدد للزيارة.

وجاء إعلان وزير الخارجية الإيراني اليوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو الذي يزور إيران حاليا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".


وأعرب الوزير الإيراني عن أن "تتمخض زيارة أردوغان إلى إيران عن التوقيع على خارطة طريق للتعاون بين البلدين".

وعن اجتماعه بالوزير التركي قال عبد اللهيان "اتفقنا على تطوير خارطة طريق جديدة لتعاون طويل الأمد بين طهران وأنقرة وبدء محادثات دبلوماسية في هذا الصدد".

ووصف عبد اللهيان العلاقات بين إيران وتركيا بـ"الودية والتاريخية".

وأشار الوزير الإيراني إلى أنه خلال الاجتماع "بحثنا الاستثمار المشترك بين إيران وتركيا، وتنمية العلاقات الاقتصادية والقضايا القنصلية، وإزالة العوائق التجارية بين الطرفين وتسهيل حركة التجارة والترانزيت بين البلدين".

ولفت عبد اللهيان إلى أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية وذات الاهتمام المشترك.

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