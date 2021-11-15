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بالفيديو: "حادث خطير".. البنتاغون يكشف عن اقتراب مروحية إيرانية من حاملة طائرات أمريكية

الإثنين 15 نوفمبر 2021 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: "حادث خطير".. البنتاغون يكشف عن اقتراب مروحية إيرانية من حاملة طائرات أمريكية



واشنطن/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مروحية تابعة للقوات البحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية للولايات المتحدة في خليج عمان فيما وصفته بـ"الحادث الخطير".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن المروحية الإيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "USS Essex"" يوم 11 نوفمبر في مضيق عمان حيث حلقت حولها 3 مرات وكانت على بعد 25 ياردة وارتفاع 10 ياردات من سطح الماء.

وأشار كيربي إلى أن "هذا أمر خطير لأنه يمكن أن يؤدي إلى حسابات خاطئة"، مبينا: "عندما توجد هناك قوة مسلحة أخرى تحلق بمثل هذه الطريقة... أنت بالتأكيد تخاطر ببعض التصعيد وحسابات خاطئة من كلا الطرفين، وهذا ليس مفيدا".

وتابع المتحدث باسم البنتاغون: "انتهى هذا الحادث بسلام لكن هذا لا يعني أنه كان آمنا ومهنيا، لم يكن كذلك على الإطلاق".

والسبت نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو قال إنه يوثق اقتراب مروحية عسكرية إيرانية من سفينة حربية أمريكية في مياه خليج عمان يوم 11 نوفمبر. 

#البنتاغون #خليج عمان #حاملة طائرات أميركيّة #الجيش الايراني #سفن حربية #ايران

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