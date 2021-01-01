مصر تستورد مقاتلات "رافال" جديدة من فرنسا

القاهرة /سما/

أعلنت شركة "داسو" الفرنسية للطيران دخول العقد المصري لشراء 30 مقاتلة "رافال" إضافية حيز التنفيذ.

وبتنفيذ هذا العقد ستُصبح مصر ثاني أكبر مشغّل لمقاتلات "رافال" بعد فرنسا، بعدد 54 مقاتلة.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، كشف موقع "Disclose" الاستقصائي أنَّ "فرنسا وافقت على بيع 30 مقاتلة من نوع "رافال" للحكومة المصرية، في إطار صفقةٍ تبلغ قيمتها 4.52 مليار دولار".

ويشمل الاتفاق، حسب التقرير، عقوداً من شركة صناعة الصواريخ "إم. بي. دي. أيه."، وشركة "سافران" للإلكترونيات والدفاع، لتوريد عتادٍ بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

وقال الموقع إن الدولة الفرنسية ومعها بنوك "بي. إن. بي. باريبا" و"كريدي أجريكول" و"سوستيه جنرال" و"سي. آي. سي." ستضمن ما يصل إلى 85% من تمويل الصفقة.

وفي أيار/ مايو الماضي، كان المتحدث العسكري باسم وزارة الدفاع المصرية تامر الرفاعي قد أعلن عن أن بلاده أبرمت اتفاقاً مع فرنسا لشراء المقاتلات الـ 30، وذلك عبر قرض تمويلي تصل مدته إلى نحو 10 سنوات.