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الشرطة البريطانية تكشف هوية الشخص الذي يقف وراء انفجار ليفربول

الإثنين 15 نوفمبر 2021 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البريطانية تكشف هوية الشخص الذي يقف وراء انفجار ليفربول



لندن /سما/

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تعتقد اعتقادا راسخا أن الشخص الذي يقف وراء انفجار ليفربول يدعى عماد السويلمين، ويبلغ من العمر 32 عاما.

وقال رئيس المباحث، أندرو ميكس، من شرطة مانشستر الكبرى في بيان "تحقيقاتنا جارية، لكننا نعتقد بقوة في هذه المرحلة أن المتوفى هو عماد السويلمين، وكان يبلغ من العمر 32 عاما".

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا، أمس الأحد، كان يحملها أحد الركاب وإن الانفجار يُنظر إليه باعتباره حادثا إرهابيا.

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن البلاد رفعت مستوى التهديد الأمني الذي يمثله الإرهاب إلى "شديد" من المستوى السابق وهو "كبير"، الأمر الذي يعني أن من المرجح بدرجة كبيرة وقوع هجوم بعد انفجار ليفربول.

#الشرطة البريطانية #انفجار ليفربول #بريطانيا

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