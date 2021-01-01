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أبو خوصة: شعبنا مازال بعيداً عن إنجاز الاستقلال وقضيتنا في تراجع

الإثنين 15 نوفمبر 2021 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو خوصة: شعبنا مازال بعيداً عن إنجاز الاستقلال وقضيتنا في تراجع



غزة /سما/

قال القيادي في التيار الإصلاحي الديمقرطي بحركة "فتح" توفيق أبو خوصة، اليوم الإثنين، "إنّه بعد 33 عاماً من إعلان الاستقلال، مازالت القضية الفلسطينية في تراجع، وابتعدنا أكثر عن إنجاز الاستقلال وفرضه على أرض الواقع".

وأضاف أبو خوصة، في منشور عبر صفحته(فيسبوك) في ذكرى وثيقة إعلان استقلال فلسطين: "أنّ القيادات الضعيفة أبعدت فلسطين عن الاستقلال، وكانت السبب في عرقلة التقدم الوطني.

وتابع: "إنّ أشبال و زهرات فلسطين على العهد وسيواصلون الحلم و الأمل برفع رايات النصر و الحرية يوماً ما، لأن فلسطين تستحق الأفضل".

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #توفيق أبو خوصة #القضية الفلسطينية

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