  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

جنوب إفريقيا تسحب الدعم عن ملكة جمالها بسبب مشاركتها بمسابقة في "إسرائيل"

الإثنين 15 نوفمبر 2021 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب إفريقيا تسحب الدعم عن ملكة جمالها بسبب مشاركتها بمسابقة في "إسرائيل"



جوهانسبرغ/سما/

سحبت حكومة جنوب أفريقيا دعمها للجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال البلاد بعد أن رفضت الانسحاب من مسابقة ملكة جمال الكون في إسرائيل، وسط دعوات لمقاطعتها لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني.

ودعت منظمات موالية للفلسطينيين لاليلا مسوان، التي تُوجت ملكة جمال جنوب أفريقيا في أكتوبر/ تشرين الأول، والجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال البلاد، إلى مقاطعة الحدث المقرر إقامته في ديسمبر/ كانون الأول للتنديد بمعاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الرياضة والفنون والثقافة، في بيان أمس الأحد، إنها حاولت إقناع الجهة المنظمة بالانسحاب من الحدث وما زالت تأمل في إقناع مسوان.

ولجنوب أفريقيا تاريخ طويل في دعم الشعب الفلسطيني، كما تُذكر معاملة إسرائيل للفلسطينيين كثيرين في جنوب أفريقيا بجرائم الفصل العنصري ضد السكان السود.

كما تؤيد المقاطعة أحزاب سياسية منها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم وبعض أكبر النقابات العمالية في البلاد.

وقال برام هانيكوم، عضو مجلس إدارة جماعة (أفريقيا من أجل فلسطين)، “في هذه المرحلة… لا أحد يستطيع أن يقول إنها تمثل البلد… (هذا) سيجعلها وحيدة تماما مع المنظمين العازمين على ما يبدو على المضي قدما”.

لم يصدر تعليق من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن، ولم ترد الجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا حتى الآن على رسائل طلبا للتعليق. ولم ترد مسوان أيضا على الرسائل الموجهة على حسابها الخاص وعلى حساب مؤسسة أنشأتها على إنستجرام.

#اسرائيل #ملكة جمال الكون #جنوب افريفيا #الشعب الفلسطيني #لاليلا مسوان

الأكثر قراءة اليوم

تسهيلات اقتصادية مقابل الهدوء.."واللا ": انفراجة قريبة لصرف المنحة القطرية لموظفي غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

يديعوت تزعم : الهدوء في غزة لم يحصل في التاريخ

خبير عسكري : هذه سياسة "اسرائيل" بالنسبة لغزة حاليا

بالفيديو: انفجار ضخم يهز تل أبيب

الإعلام العبري: ذراع حماس العكسري يحضر لنا مفاجآت في جولة القتال المقبلة

صحيفة: هكذا تخوض المقاومة جبهتها القتالية ضد التجسس الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الحكومة-1636999981

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

تقرير: إسرائيل تطالب بضغوط أميركية لاستئناف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

بينت

مسألة الرهينتين.. حل “من خلف الكواليس” أم نهج إسرائيلي جديد إزاء تركيا؟

لبيد

تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما.. تعرف على تفاصيلها

الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الاتصالات الفلسطينية