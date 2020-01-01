مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

رام الله /سما/

اتخذت الحكومة الفلسطينية 31 قراراً في اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين في مقر محافظة القدس.

فيما يلي قرارات مجلس الوزراء:

1. اعتماد محافظة القدس منطقة تطوير "أ" لتعزيز التنمية في كافة المجالات.

2. اعتماد برنامج تمكين النساء الرياديات وبرنامج تنمية الريف في القدس.

3. اعتماد التصاميم الهندسية اللازمة لتنفيذ مشروع شارع قلنديا الموازي، حيث تبلغ قيمة انشاء الشارع 22 مليون شيكل.

4. المصادقة على إنشاء مدارس في القدس بقيمة 20 مليون دولار، منها مدرستان مهنيتان.

5. المصادقة على تقديم دفعات مالية لقضايا القدس بقيمة 16.5مليون شيقل وصرفها كأولوية.

6. تخصيص 2.25 مليون دولار لصالح جمعيات تعاونية في مجال الاسكان في محافظة القدس.

7. توفير 500 فرصة عمل لمدة 6 أشهر لأبناء القدس.

8. المصادقة على توفير محطات طاقة شمسية لجميع التجمعات البدوية في القدس، وفق الخطة المعدة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

9. الموافقة على مشروع محطة تحويل كهرباء العيزرية بقيمة 15 مليون دولار.

10. فتح شباك التأمين الصحي في بيرنبالا والبدء بتحضير آخر في مسقط.

11. الاستمرار في تقديم دفعات شهرية منتظمة لضمان تمويل مستشفيات القدس.

12. المصادقة على تمويل بناء طابق جديد في مديرية صحة العيزرية بقيمة 1 مليون دولار.

13. تسهيل دخول طلبة التوجيهي من القدس الى الجامعات الفلسطينية.

14. اعتماد خطة وزارة التعليم العالي لتشجيع الطلبة في محافظة القدس للاستفادة من المنح والبعثات الحكومية في الداخل والخارج.

15. توفير قطعة أرض بمساحة 60 دونما بأجور رمزية لتوليد الطاقة الكهربائية لصالح تجار القدس.

16. دفع فواتير الكهرباء عن التجار في البلدة القديمة للأعوام 2020/2021م.

17. دعوة القطاع الخاص للاستفادة من مشاريع الدعم المقدمة بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار.

18. استئناف تقديم المساعدات المالية لتجار البلدة القديمة في القدس.

19. الطلب من سلطة النقد إعداد خطة عمل بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لتقديم قروض سكنية وتجارية بفوائد ميسرة للمواطنين في محافظة القدس.

20. اعتماد خطة وزارة الاقتصاد الوطني لمساعدة تجار التحف الشرقية في البلدة القديمة في القدس لتسويق منتجاتهم في الخارج.

21. تخصيص 20% من الصناديق العربية والإسلامية لتمويل مشاريع تنموية وشبابية في محافظة القدس.

22. تقديم المساعدة لأصحاب المنازل المهدومة من قبل الاحتلال خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين.

23. اعتماد حزمة مشاريع البنية التحتية للهيئات المحلية في محافظة القدس بقيمة 96 مليون شيكل.

24. تعزيز تمويل العيادات الهندسية والقانونية للدفاع عن حقوق المواطنين في القدس.

25. تعزيز الكادر الأمني والقيادة الأمنية لرفع مستوى الأمان والسلم الأهلي في محافظة القدس.

26. تخصيص مبلغ مالي لتمويل شراء وتركيب مصعد في الغرفة التجارية في القدس.

27. اعتماد توصيات وزارة الصحة بتقديم لقاحات الكورونا للفئة العمرية (12-15) عام، وإعطاء جرعة ثالثة معززة اختيارية من اللقاح لمن هم فوق عمر 18 عام.

28. إعادة تشكيل عدد من المجالس لبعض المؤسسات الحكومية.

29. احالة عدد من التشريعات للدراسة.

30. المصادقة على عدد من أذون الشراء لعقارات حسب الأصول.

31. إنشاء مجمع الدوائر الحكومية في محافظة القدس لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.