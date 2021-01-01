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سفير مصر في الدوحة يقدم أوراق اعتماده... وأمير قطر يحمله رسالة إلى السيسي

الإثنين 15 نوفمبر 2021 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير مصر في الدوحة يقدم أوراق اعتماده... وأمير قطر يحمله رسالة إلى السيسي



الدوحة /سما/

قدم سفير مصر في الدوحة عمرو الشربيني، أوراق اعتماده إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الاثنين.

ونشر الديوان الأميري عبر حسابه على "تويتر" صورا للأمير القطري وهو يتلقى أوراق اعتماد مجموعة من السفراء، من بينهم السفير المصري عمرو الشربيني، الذي تم اختياره أخيرا لتولي منصب سفير مصر في الدوحة بعد الاتفاق على المصالحة في قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وطلب الأمير تميم بن حمد نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، "مثمناً التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين".

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، نوه أمير قطر باهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر في كل المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

من جانبه نقل السفير المصري، خلال اللقاء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر، مشيرا إلى أن "ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمضي قُدمًا بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة".

#مصر #قطر #الشيخ تميم بن حمد #عبد الفتاح السيسي

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