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مفوضية الانتخابات الليبية تحذف بيانا رفضت فيه ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

الإثنين 15 نوفمبر 2021 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوضية الانتخابات الليبية تحذف بيانا رفضت فيه ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة



طرابلس /سما/

رفضت مفوضية الانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رئيس الهيئة عماد السائح: "نظرا لتآكل الاستقرار وإغلاق عدد من فروع الهيئة قررت الهيئة رفض ترشيح سيف الإسلام القذافي".

وحذفت المفوضية العليا الليبية للانتخابات، بعد ذلك البيان، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، وكانت أعلنت فيه رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية حالة عدم الاستقرار التي أثارها ترشحه.

وقال عضو المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عبد الحكيم الشعب، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، سيف الإسلام، قدّم وثائق إلى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي البلاد للتسجيل كمرشح للرئاسة.

اعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، صباح اليوم الأحد، لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة.

وبحسب بيان للهيئة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم، قرارها رقم (73) لسنة 2021، بشأن اعتماد لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة، متضمنة (18) مادة تحوي الشروط والاحكام المنظمة والمبينة لإجراءات وآليات الترشح لرئاسة الدولة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حذفت، الثلاثاء الماضي، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد ساعة واحدة من نشرها على موقعها.

وكانت تلك الشروط، التي أعلنتها المفوضية قبل حذفها، تضمنت بعض البنود التي تتعارض مع قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان سابقًا، خاصة فيما يتعلق بشرط الجنسية، الذي قد يمنع مرشحين محتملين من حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بها إلى حين التوافق حولها.

#الانتخابات الليبية #ليبيا #سيف الإسلام القذافي

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