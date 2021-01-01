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قد يستشهد في أية لحظة.. الاحتلال يرفض التماس للإفراج عن الأسير الفسفوس للمرة الرابعة

الإثنين 15 نوفمبر 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قد يستشهد في أية لحظة.. الاحتلال يرفض التماس للإفراج عن الأسير الفسفوس للمرة الرابعة



رام الله /سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين، بأن محكمة الاحتلال العليا رفضت الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، الذي يمر بوضع صحي حرج.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدم للأسير الفسفوس من قبلها خلال فترة إضرابه عن الطعام، وسط حالة من اللامبالاة والإجرام والاستهتار المتعمد بحياته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت من خطورة الوضع الصحي الحرج للأسير الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 124 يوما والقابع في مشفى "برزلاي" الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "الأسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة".

وبينت أن الأسير الفسفوس يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، وأوجاع وآلام مختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة وإصابته بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.

#هيئة شؤون الأسرى #العليا الاسرائيلية #الأسير كايد الفسفوس

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