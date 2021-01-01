المالكي يلتقي ازولاي مديرة عامة اليونسكو في باريس

رام الله /سما/

التقى د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، مع السيدة اودري ازولاي مديرة عامة منظمة التربية، والعلم والثقافة "اليونسكو"، خلال اعمال المؤتمر العام لليونسكو المنعقد حاليا في باريس.

واطلع الوزير المالكي المديرة العامة على الاوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني كافة، وخاصة في مجالات عمل اليونسكو، ومحاولات تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في الاماكن المقدسة، وعلى رأسها في مدينة القدس المحتلة، والبلدة القديمة، والحرم الشريف، ومدينة الخليل والحرم الإبراهيمي. وسياسات الاحتلال في تزوير وتشويه مواقع التراث الفلسطينية، وهجومهم على الرواية والمناهج لفلسطينية.

واشار المالكي الى اهمية تدخل اليونسكو، والدول الأعضاء، والمديرة العامة خاصة في تنفيذ قرارات اليونسكو فيما يخص فلسطين وضرورة الاسراع في إيفاد بعثة الخبراء الى الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، للاطلاع على الانتهاكات الاسرائيلية ورصدها وإيجاد سبل لجبر الضرر.

وهنأ الوزير المالكي السيدة ازولاي على اعادة انتخابها، وعبر عن تقديم كل الدعم لانجاح مهامها وانجاح ولاية اليونسكو بما يحافظ على منظمة اليونسكو قوية، وشكرها على عمل مكتبهم في فلسطين، كما وجه لها دعوة رسمية لزيارة فلسطين واماكن التراث والاثار التاريخية الفلسطينية في القدس وغيرها من مدن فلسطين.

بدورها عبرت السيدة اودري ازولاي المديرة العامة، عن شكرها للوزير المالكي ودولة فلسطين على الدعم في عمل منظمة اليونسكو ومكتبهم في فلسطين، وعلى الدعوة الموجهة لها لزيارة فلسطين، وشددت على انها ستعمل لتلبية الدعوة، كما انها ستعمل من اجل تنفيذ اهداف اليونسكو المشتركة.