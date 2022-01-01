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تركيا تستأنف تنظيم رحلات إلى القدس

الإثنين 15 نوفمبر 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تستأنف تنظيم رحلات إلى القدس



القدس المحتلة /سما/

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، استئنافها تنظيم رحلات إلى القدس، اعتباراً من 4 يناير/ كانون الثاني 2022.

وقالت في بيان صادر عنها، الاثنين، أن الرحلات كانت قد توقفت في وقت سابق، بسبب تدابير وباء كورونا.

وأوضح البيان أن "الشؤون الدينية" تعتزم تنظيم 37 رحلة إلى القدس، طيلة عام 2022.

وأشار إلى بدء قبول طلبات الانضمام إلى الرحلة الأولى، لغاية العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2021.

وأضاف أن مرشدين ومختصين سيرافقون زوّار القدس طيلة الرحلات، بهدف تقديم المعلومات لهم خلال الزيارة.

وشدد على أن الرحلات ستتم في ظل تدابير الوقاية من وباء كورونا.

#تركيا #القدس المحتلة #رحلات إلى القدس

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