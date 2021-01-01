عائلة نتنياهو تطالب بتمديد فترة الحراسة الشخصية لها

القدس المحتلة /سما/

طالبت عائلة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو تمديد الخدمات الأمنية لأفرادها، والتي من المقرر أن تنتهي الشهر المقبل بحسب توصية جهاز الأمن العام وقرار الحكومة.



ونقل مراسل موقع "والا" العبري عن أقارب عائلة نتنياهو أن هناك "تهديدات جديدة ومحدثة" ضد سارة ويائير وأفنير نتنياهو، الذين رافقهم حراس الأمن وسيارة بحوزتهم على نفقة الدولة على مدار الـ 12 عامًا الماضية.



ومن المتوقع أن ينتهي الأمن الخاص لعائلة نتنياهو بعد ستة أشهر من انتهاء ولاية والدهم كرئيس للوزراء بشكل رسمي في الأسبوع الثاني من ديسمبر.



وطالب ممثلو عائلة نتنياهو ممثل وزارة الجيش في مكتب رئيس الوزراء ألون هاليفا بدعوة اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك التي تصادق على الترتيبات الأمنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وعائلته إلى إعادة النظر في القرار.



وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء لـ "والا" إن هاليفا لم تبد رأيها بعد بشأن التهديدات الأخيرة، لكنها لم تستبعد احتمال أن يتقدم في وقت لاحق بطلب لعقد اللجنة الوزارية.