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مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون وينصبون منزلين متنقلين في الشيوخ شمال الخليل

الإثنين 15 نوفمبر 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون وينصبون منزلين متنقلين في الشيوخ شمال الخليل



الخليل / سما /

أحرق مستوطنون، اليوم الاثنين، 50 شجرة زيتون ونصبوا بيتين متنقلين في أراض واقعة بمنطقة صرارة في بلدة الشيوخ، شمال شرق الخليل.

وأفاد الناشط الاعلامي أحمد الحلايقة لمراسلنا، بأن المستوطنين حرقوا 50 شجرة زيتون مثمرة، ونصبوا بيتين متنقلين في أراض منطقة صرارة، التي تقام على جزء منها مستوطنة “اصفر”، وتعود للمواطن محمد بدوي الحلايقة وأشقائه نعيم وناصر.

وتكررت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه عدة مرات في المنطقة المذكورة، بهدف تهجير الأهالي من أراضيهم لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

#اعتداءات المستوطنين #الخليل

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