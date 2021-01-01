أحكام وتمديدات وإفراجات عن أسرى

رام الله / سما /

حكمت محاكمً الاحتلال العسكرية اليوم، على الأسير مالك وفيق الشيب من جنين بالسجن الفعلي لمدة 9 شهور وغرامة مالية 5000 شيكل، والأسير سامر رضوان من بلدة عزون شرق قلقيلية بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 3 آلاف شيكل، والاسير نسيم سامر جابر بالسجن الفعلي مدة 7 أشهر، وهو من بلدة الطور بالقدس ، والأسير أحمد الميمي من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا بالسجن لمدة 16 شهرا وغرامة مالية بقيمة 4000 شيكل.

من جهة اخرى ، رفضت محكمة الاحتلال العسكرية، استئناف الأسير عبد السلام جمال أبو الهيجا من مخيم جنين ضد اعتقاله الإداري لمدة 6 شهور، علماً أنه أسير سابق أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال وأعيد اعتقاله في يوليو الماضي، وهو نجل القائد في حماس الاسير الشيخ جمال ابو الهيجاء المحكوم ٩ مؤبدات وشقيق الشهيد حمزة .

ومددت اعتقال الشاب المقدسي محمد سلهب حتى يوم الخميس القادم ، والاسير علاء ناصر سليمان من طولكرم امدة شهر ، والاسير عوني فخر ابو الباسل من جنين لمدة شهر .

وافرج الاحتلال، عن الأسير حمزة أبو الرب من جنين بعد اعتقال استمر 4 سنوات ونصف ، والأسير عبد الله متوليمن البيرة بعد اعتقالٍ دام 11 شهراً في الأسر، قضاها بين الاعتقال الإداري والفعلي ، والأسير محمد تيسير زهران من بلدة دير أبو مشعل برام الله، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 19 عامًا في سجون الاحتلال، والاسير محمد السعدي من مخيم جنين بعد قضاء ٣ سنوات ، والأسير نور حمادة من بلدة برقين بعد اعتقال دام 40 شهرا، وهو نجل الأسير عبد اللطيف حمادة المحكوم بالسجن 14 مؤبد .