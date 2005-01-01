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إصابة 3 مواطنين وتحطيم 4 مركبات إثر هجوم للمستوطنين قرب برقة شمال نابلس

الإثنين 15 نوفمبر 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 مواطنين وتحطيم 4 مركبات إثر هجوم للمستوطنين قرب برقة شمال نابلس



نابلس / سما /

أصيب، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين، بجروح عقب هجوم للمستوطنين قرب قرية برقة شمال نابلس، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية “وفا”.

ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله، إن مستوطنين هاجموا المزارعين في الأراضي القريبة من الطريق الواصل بين جنين ونابلس ورشقوهم بالحجارة.

وأضاف أن المواطن ناصر حجة أصيب بجروح في الوجه عقب استهدافه بحجر، فيما أصيب شادي أبو عمر برضوض ومحسن ساري حجي بحجر في رأسه خلال التصدي لهجوم المستوطنين.

وأشار إلى أن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين أثناء مرورها على شارع جنين نابلس بالحجارة ما أدى إلى تحطم أربع منها.

يذكر أن المستوطنين يهاجمون المواطنين على الشارع الرئيس الرابط بين محافظتي جنين ونابلس باستمرار وأراضي برقة وسيلة الظهر والفندقومية في المنطقة القريبة من موقع مستوطنة “حومش” الذي أخلته سلطات الاحتلال عام 2005، وفقًا للوكالة الرسمية.

#اعتداءات المستوطنين #نابلس

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