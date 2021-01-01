أوقاف غزة تستنكر تصريحات بطرس بحق الرسول محمد

غزة / سما /

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، التصريحات غير المسؤولة التي صدرت من المدعو زكريا بطرس في حق رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام والتي تسيء إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وذلك خلال برنامج تلفزيوني لقناة متخصصة بالتهجم على الإسلام والمسلمين.

وحذر وكيل الوزارة بغزة عبد الهادي الأغا في تصريح صحفي له من تداعيات استمرار هذا السلوك والتطاول على النبي للمدعو بطرس والذي من شأنه أن يؤدي إلى زرع فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي.

وقال الأغا “إنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها زكريا بطرس غضب المسلمين فقد دأب على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منه”.

وأضاف “لا يمكن القبول بالإساءة للرسول محمد وللأنبياء جميعًا عليهم السلام تحت أي عنوان”.

وتابع أن “الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بُعث رحمة للعالمين، وأكد في كثير من وصاياه على قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر”.

وطالب في الوقت ذاته بضرورة استنكار هذا السلوك غير السوي الذي يحاول النيل من الدين الإسلامي أو الرسول الكريم ووجوب منع هذا الشخص من الظهور في وسائل الإعلام وإثارة النعرات الدينية والخلافات بين أصحاب الأديان.