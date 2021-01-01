مقرر الأمم المتحدة السابق الخاص بفلسطين يصف قرار فيسبوك بـ "مقييد لحرية التعبير"

رام الله / سما /

وصف مقرر الامم المتحدة (السابق) الخاص بفلسطين و​أحد اعمدة القانون الدولي في العالم، البروفيسور ريتش​ا​رد فولك بـ "المقيد لحرية التعبير عن الرأي" ​قرار "فيسبوك" (ميتا)​وذلك في اعقاب شطب فيسبوك لمنشور (پوست) كان قد ارسله ​فولك ​للتبليغ عن الندوة الخاصة التي سيقيمها مركز كيمبريدج دراسات فلسطين والتي ​سيستضيف ​​فيها ​ستة (٦) مندوبين عن منظمات المجتمع الاهلي ​الفلسطيني الناشطة في مجال حقوق الانسان و​التي اعلن عنها الاحتلال الاسرائيلي بانها على صلة بـ "منظمات ارهابية". واضاف البروفيسور فولك ان قرار فيسبوك يعارض النظرية القائلة "ان الانترنت اضاف حيزا ديمقراطيا للمهمشين وان تصرف فيسبوك يشير الى ان الادعاء يمنع الحريات الاساسية في التعبير عن الرأ​ي". ​ي".

وستعقد اليوم الاثنين في الخامسة والنصف في توقيت لندن وذلك عبر تطبيق "زووم وويبينار" ندوة ينظمها مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين تحت عنوان:

الاحتلال الإسرائيلي اللاشرعي والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية لحقوق الإنسان: التحول​ إلى مستوى أعلى من صراع القوى في تعريف الإرهاب؟ " يستضيف ​فيها​ مدير المركز أ. د. مكرم خوري - مخول والبروفيسور ريتشارد فولك مندوبين عن المنظمات الست التي صنفها الاحتلال على انها "منظمات ارهابية" او" ذي روابط مع منظمات ارهابية" بينما المقصود وفقا للوثائق هو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (من تأسيس الراحل "الحكيم" (د. جورج حبش) والتي هي حاليا بقيادة السجين السياسي لدى الاحتلال - الامين العام احمد سعدات .